Dresden

Terrorverdächtiger von Paris festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Paris vom November 2015 ist ein mit Europäischem Haftbefehl aus Belgien gesuchter Verdächtiger festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte.