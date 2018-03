Termine und Karten

Samstag, 3. März , 19 Uhr

Sonntag, 4. März, 17 Uhr

Samstag, 10. März, 19 Uhr

Sonntag, 11. März, 17 Uhr

Samstag, 17. März, 19 Uhr

Einlass ist jeweils 1 Stunde vor Beginn der Aufführung. Kartenvorverkaufsstellen für die Aufführungen in Miesenheim sind: Lebensmittel, Handarbeiten, Textilreinigung Markus Noll, Bahnhofstraße 17a in Andernach; Postagentur Marion Heuft, Alter Kirchplatz 2 b in Plaidt, und medizinische Fußpflege Claudia Müller, Löhrstraße 4 in Miesenheim. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse. Die Karten kosten 9 Euro. Die Aufführungen in Kettig finden im April statt. ef