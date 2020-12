Tennisspielerin Halep mit Coronavirus infiziert

Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 14:30 Uhr

„Ich bin zu Hause in Quarantäne und erhole mich gut von milden Symptomen. Ich fühle mich gut... Wir werden das gemeinsam durchstehen“, schrieb die 29 Jahre alte Wimbledon-Siegerin von 2019.

Wegen Sicherheitsbedenken hatte Halep auf die US Open in New York verzichtet, bei den French Open in Paris schied sie im Achtelfinale gegen die spätere polnische Überraschungssiegerin Iga Swiatek aus. Danach beendete sie ihre Saison.

© dpa-infocom, dpa:201031-99-156603/2