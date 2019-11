Tennis-Ass Federer besiegt Berrettini in London

London

Der sechsmalige Turniersieger Roger Federer hat seine Chance auf den Halbfinal-Einzug bei den ATP Finals gewahrt.

Der 38 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz entschied sein zweites Gruppenspiel gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6 (7:2), 6:3 für sich. Nach 1:18 Stunden verwandelte Federer seinen zweiten Matchball.

Zum Auftakt hatte Federer noch gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Im dritten und letzten Vorrundenspiel trifft Federer beim Turnier der besten acht Profis der Saison am Donnerstag in London auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte sein erstes Match gegen Berrettini klar in zwei Sätzen gewonnen.