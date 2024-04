Tempo 70 angeordnet

Anzeige

Die Kommission wurde vom Landesbetrieb Mobilität einberufen. Daran nehmen die örtliche Polizeiinspektion, der Landesbetrieb Mobilität, die örtliche Straßenmeisterei und die Straßenverkehrsbehörden des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeinde Aar-Einrich teil. Ergebnis der letzten Sitzung war, „dass auf der Strecke vermehrt Motorradunfälle zu verzeichnen waren“. In der Folge wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h reduziert. Die Unfallkommission begutachte regelmäßig das Unfallgeschehen und dabei auch für Motorradfahrer attraktive Strecken. Je nach Ergebnis würden entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Verkehrssicherheit getroffen, so die Kreispressestelle in der Mitteilung. red