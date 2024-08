Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr fährt am Gelände der Bleiberg-Kaserne. Nach Entdeckung eines durchschnittenen Zaunes an einem Trinkwasser-Hochbehälter im nordrhein-westfälischen Mechernich im Kreis Euskirchen warnt das Gesundheitsamt davor, das Wasser zu nutzen. Von dem Wasserbehälter bezieht auch der Bundeswehr-Standort Mechernich sein Wasser, wie es in einer Mitteilung auf der Homepage der Stadt heißt. (zu dpa: «Teil-Entwarnung bei Trinkwasser in Mechernich») Foto: Benjamin Westhoff/DPA