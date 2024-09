Dresden

Notfälle

Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt

Von dpa

i Teile der Carolabrücke über der Elbe sind eingestürzt. (zu dpa: «Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt») Foto: Robert Michael/DPA

Teile der Carolabrücke in Dresden stürzen mitten in der Nacht ein. Glück im Unglück: Eine Straßenbahn war in diesem Moment nicht auf der Brücke.