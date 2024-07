Tegut schließt über 300 Märkte wegen Computerproblemen

Anzeige

Fulda (dpa). Auch der Lebensmittelhändler Tegut mit Sitz im osthessischen Fulda ist von Computerproblemen betroffen. In vielen, aber nicht in allen Filialen funktionierten die Kassensysteme nicht mehr, sagte ein Sprecher. Die Probleme seien am Morgen beim Hochfahren der Kassen zutage getreten. Tegut hat bundesweit nach eigenen Angaben über 300 Märkte in Hessen, Bayern, Thüringen sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und München.

Das Unternehmen habe noch keinen umfassenden Überblick, es handele sich aber wohl um ein flächendeckendes Problem, sagte der Sprecher. Auf der Homepage informierte Tegut die Kundschaft über die Störung. «Aufgrund dieser Situation bleiben unsere Märkte vorübergehend geschlossen. Unsere Teams arbeiten mit höchster Priorität daran, das Problem zu lösen», hieß es. Derzeit sei es nicht absehbar, bis wann die Störung vollständig behoben sei. Zuvor hatten Medien über die Computerprobleme bei Tegut berichtet.