Technisches Hilfswerk schickt 40 Helfer in den Südwesten

Das Technische Hilfswerk in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt hat einen Hilfskonvoi entsandt, um Hilfe in den Hochwassergebieten an Saar, Mosel und Rhein zu leisten.

Anzeige

Berlin (dpa). Das Technische Hilfswerk (THW) hat über 40 Helferinnen und Helfer aus dem Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt in die Hochwassergebiete im Südwesten Deutschlands geschickt. Mehrere Fachgruppen machten sich in der Nacht zu Dienstag mit 13 Fahrzeugen auf den Weg Richtung eines Truppenübungsplatzes in Rheinland-Pfalz, wie der THW-Landesverband mitteilte. Demnach seien weitere Fachgruppen in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf bei Pumparbeiten zu unterstützen. Den Angaben zufolge sind rund 1000 Einsatzkräfte aus den acht Landesverbänden in den Hochwassergebieten an Saar, Mosel und Rhein im Einsatz.

Am Pfingstwochenende kämpften vor allem Menschen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser und Überschwemmungen. Enorme Regenmengen hatten dort für Überflutungen, Erdrutsche und vollgelaufene Straßen und Keller gesorgt. Im Saarland starb eine 67-Jährige infolge eines Hochwasser-Rettungseinsatzes. Am Dienstag gab der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) Entwarnung. Es sei jetzt nur noch «mit einem mäßigen Hochwassergeschehen» zu rechnen. Die Höhe der von Dauerregen und Unwetter verursachten Schäden im Saarland und in Rheinland-Pfalz kann frühestens in einigen Tagen abgeschätzt werden.