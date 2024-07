Lydia und Vanessa Hitzfeld malen ein riesiges Taylor-Swift-Bild vor dem Hans-Sachs-Haus in der Innenstadt von Gelsenkirchen. Das Bild soll am Dienstagabend gegen 20 Uhr fertig sein. Hier zu sehen die Vorlage, nach der die beiden Künstlerinnen ihr Werk gestalten. Zwei Tage vor dem ersten Deutschland-Konzert der Sängerin Taylor Swift im Rahmen ihrer «The Eras Tour». (zu dpa: «Taylor Swift in überlebensgroß») Foto: Christoph Reichwein/DPA