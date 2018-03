Aus unserem Archiv

Hamburg

Dringender Tatverdacht im Hamburger Taxifahrer- Mord: In der Wohnung eines 24-Jährigen hat die Polizei Spuren und Beweismaterial entdeckt. Der Mann soll jetzt einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Verdächtigen wurde mit Bildern aus S- Bahn-Überwachungskameras gefahndet. Vor zwei Wochen hatten Schulkinder den 58-jährigen Taxifahrer tot in seinem Wagen gefunden. Er war am Abend zuvor von der Rückbank aus mit einem Kopfschuss getötet worden.