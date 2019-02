Bei einem Herzschrittmacher des Herstellers Medtronic kann es zu einem Funktionsfehler kommen. Patienten, die das betreffende Gerät tragen, sollten es vom Arzt neu einstellen lassen.

Meerbusch (dpa). Tausende Träger von Herzschrittmachern in Deutschland sind von einem Rückruf mehrerer möglicherweise funktionsgestörter Modelle betroffen.Wie der Hersteller Medtronic mitteilte, kann es in sehr seltenen Fällen und nur in ...