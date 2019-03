Berlin

Mehrere Tausend Menschen haben in mehreren Städten Deutschlands gegen Rassismus und rechte Parteien protestiert. Nach Informationen des Veranstalters kamen allein in Berlin rund 2500 Teilnehmer zusammen. Der Demonstrationszug „March Against Racism“ des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“ zog am Nachmittag durch die Hauptstadt. Unterzeichnet wurde der Aufruf zur Demonstration etwa von den Berliner Grünen, der Linken und der SPD sowie dem Deutschen Muslimischen Zentrum Berlin. Auch in Köln, Eisenach und Frankfurt gab es Demonstrationen gegen Rassismus.