Tausende Lautern-Fans feiern auf Berliner Breitscheidplatz

Berlin (dpa). Viele Tausend Fußball-Fans von Bayer Leverkusen und vor allem des 1. FC Kaiserslautern stimmen sich in Berlin auf das DFB-Pokalfinale ein. Auf dem Breitscheidplatz versammelten sich bereits um die Mittagszeit am Samstag weit über 10.000 Anhänger in Trikots des FCK oder in extra für das Endspiel angefertigten roten T-Shirts.

Der Hammarskjöldplatz vor den Messehallen am Funkturm als Treffpunkt der Fans des deutschen Fußball-Meisters aus Leverkusen füllte sich zeitgleich erst allmählich. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso geht als klarer Favorit in das Finale gegen den Zweitligisten um 20.00 Uhr (ARD und Sky) im Olympiastadion.

Beide Vereine haben für ihre Fans jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die längst vergriffen sind. In der Hauptstadt wird mit rund 30.000 Leverkusenern gerechnet, aus Kaiserslautern und Umgebung werden noch rund 20.000 Anhänger mehr erwartet.

