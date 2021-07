Tokio

Sommerspiele in Tokio

Taufatofua erneut oberkörperfrei bei Olympia-Eröffnungsfeier

Genau wie bei den Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro und 2018 in Pyeongchang ist Pita Taufatofua auch in Tokio halbnackt mit eingeölter Brust ins Stadion eingelaufen.