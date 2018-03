Austin

Der mutmaßliche Bombenleger von Austin hat sich bei einer Verfolgungsjagd in die Luft gesprengt. Der Polizeichef der texanischen Hauptstadt, Brian Manley, bestätigte den Tod des 24-Jährigen. Ermittler hatten demnach den Mann anhand von Fotos aus Überwachungskameras eines Paketshops identifiziert und ihn festnehmen wollen. Dabei sei der Verdächtige in einem Wagen geflohen und habe in dem Auto einen Sprengsatz gezündet. Der Mann, laut Polizei ein 24-jähriger Weißer, soll für eine Serie von Bombenexplosionen mit zwei Toten und mehreren Verletzten verantwortlich gewesen sein.