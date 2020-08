Am 15.08.2020 kam es zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Wittlicher Innenstadt.

Der mit Mund-Nasenschutz maskierte Täter erbeutete unter Gewaltanwendung einen geringen dreistelligen Geldbetrag und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich aufgrund eines Zeugenhinweises zeitnah ein Tatverdacht gegen einen 33-jährigen, am Vortag aus der JVA Wittlich vorzeitig entlassenen Strafgefangenen. Aufgrund dieses Hinweises konnte der Tatverdacht durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen erhärtet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde durch das Amtsgericht Trier ein Durchsuchungsbeschluss sowie ein Haftbefehl erlasssen. Der Flüchtige konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am 20.08.2020 durch Beamte der Kriminalinspektion Wittlich mit Unterstützung von Beamten der Kriminalinspektion Idar-Oberstein in der Einheitsgemeinde Morbach festgenommen werden. Nach Vorführung beim Haftrichter ordnete dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier die Untersuchungshaft an.



