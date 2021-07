Tatverdächtiger nach Einbruchserie in Veldenz und Mülheim festgenommen

Bei den insgesamt 9 Taten wurde größtenteils in Objekte der Gemeinde eingedrungen, wobei zuletzt auch die Garage eines Einfamilienhauses durch den Täter angegangen wurde.



Durch aufmerksame Zeugen wurde letztlich am Mittwoch eine verdächtige Person wiedererkannt, die auch im Rahmen der letzten Tat in Tatortnähe gesehen worden war. Die Zeugen alarmierten die Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues die den Täter festnehmen konnten. Durch gemeinsame Ermittlungen mit der Kriminalinspektion Wittlich konnte der Tatverdacht letztlich weiter erhärtet werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnte ein Teil des Diebesgutes aufgefunden werden.



Der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretene Tatverdächtige, der sich erst seit wenigen Wochen als Erntehelfer in der Region aufhielt, wurde am 08.07.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.



