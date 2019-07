London

Tankerkrise: Großbritannien will Strafmaßnahmen gegen Iran

Kurz vor dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung will Großbritannien den Iran in der Tankerkrise mit Strafmaßnahmen belegen. Die Regierung prüft laut Verteidigungsministerium eine „Reihe von Optionen“. Außenminister Jeremy Hunt will das Parlament heute über den Stand unterrichten. Nach Angaben britischer Medien wird erwogen, Vermögen des iranischen Staates einzufrieren. Der unter britischer Flagge fahrende Öltanker „Stena Impero“ war am Freitag in den Gewässern des Omans gestoppt worden. London sparch von einer „feindlichen Handlung“ des Irans.