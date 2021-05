Tankbetrug

Am 29.04.2021 gegen 17:39 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Täter mit seinem Personenkraftwagen, einem weißen VW Golf mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk der KV Vulkaneifel das Tankstellengelände einer Tankstelle in der Hauptstraße in Kelberg.





Hier betankte er sein Fahrzeug und begab sich in den Shop, wo er noch verschiedene Waren erwarb.



Letztlich entrichtete er jedoch nur den Betrag für die gekauften Shop-Waren, die Tankung jedoch wurde nicht bezahlt.



Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern, sowie weitere Hinweise im geschilderten Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten werden.



Der mögliche Verursacher darf gebeten werden, sich umgehend mit der Tankstelle und hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



