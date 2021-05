Daun

Tankbetrug

Am 30.04.2021 gegen 11:28 Uhr befuhr ein männlicher Fahrer – geschätztes Alter: älter als 70 Jahre – kleine, gedrungene Person, kräftiger Gestalt – Brillenträger – dunkel gekleidet mit dunkler Jacke und Hose mit seinem Fahrzeug einem dunklen VW Kombi (blauer VW Passat, älteren Baujahrs) mit angebrachten Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bernkastel-Wittlich das Gelände der Tankstelle in der Mehrener Straße in Daun.