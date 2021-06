Tampa Bay

NHL-Halbfinalserie

Tampa Bay gleicht gegen Islanders zum 1:1 aus

Die NHL-Titelverteidiger der Tampa Bay Lightning haben in der Halbfinalserie gegen die New York Islanders ausgeglichen. Das Team aus Florida gewann am Dienstagabend (Ortszeit) zu Hause 4:2 und stellte in der Serie auf 1:1. Zum Einzug in das Finale um den Stanley-Cup braucht ein Team vier Siege.