Tampa Bay Buccaneers trennen sich von Antonio Brown

Der Football-Spieler hatte im Duell bei den New York Jets mit seinem unbeherrschten Abgang während des Spiels für Aufsehen gesorgt, als der Wide Receiver im dritten Viertel sein Trikot auszog und das Spielfeld verließ.

Brown (33) hatte zuvor über seinen Anwalt verlauten lassen, dass er sich geweigert habe, verletzt zu spielen und daraufhin von Bucs-Trainer Bruce Arians aus dem Team verbannt worden sei. Laut Brown laboriere er an einer Knöchelverletzung, Untersuchungen sollen einen Bänderriss und Knochensplitter im Gelenk offenbart haben. Coach Arians widersprach, dass Brown auf Grund dieser Knöchelverletzung vom Feld gestürmt sei.

„Obwohl Antonio am Knöchel behandelt und in der Woche vor dem Spiel am letzten Sonntag im Verletzungsbericht aufgeführt wurde, wurde er vor Beginn des Spiels von unserem medizinischen Team zum Spielen freigegeben und zu keinem Zeitpunkt des Spiels hat er unserem medizinischen Personal mitgeteilt, dass er nicht spielen kann“, hieß es nun in der Mitteilung. „Wir haben in dieser Woche mehrmals versucht, eine Bewertung durch einen externen Orthopäden zu vereinbaren, aber Antonio hat sich nicht daran gehalten. Die Erhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Spieler ist für unsere Organisation von größter Bedeutung“, teilten die Bucs weiter mit.

