Talent Franz Wagner entscheidet sich für Teilnahme am Draft

Basketball-Talent Franz Wagner meldet sich für den Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA an. Der 19-Jährige bestätigte diese Pläne bei ESPN und wird somit die University of Michigan nach zwei Spielzeiten verlassen.

In einem Ranking des US-amerikanischen Fernsehsenders wird Wagner an der neunten Position seines Jahrgangs gelistet. In der abgelaufenen Saison legte er für die Michigan Wolverines im Schnitt 12,5 Punkte, 6,5 Rebounds und drei Assists auf.

Außerdem gelte er als einer der besten Verteidiger beim Draft, der für den 29. Juli angesetzt ist. Dort dürfen die Teams abwechselnd junge Talente auswählen. Der Berliner möchte mit diesem Schritt seinem älteren Bruder Moritz nacheifern, der das Trikot der Orlando Magic trägt und 2018 an 25. Stelle ausgewählt worden war.

