Taktik-Wechsel mit bitteren Folgen – Diskussionen beim BVB

In der ersten Halbzeit zeigt Dortmund dem Favoriten Real Madrid die Grenzen auf und führt mit 2:0. Doch am Ende geht der Bundesligist im Angriffswirbel der Spanier unter. Lag es am Taktik-Wechsel?

Madrid (dpa). Erst dominant, dann hilflos – nach der am Ende krachenden 2:5 (2:0)- Niederlage bei Real Madrid wird über die Gründe für den markanten Leistungseinbruch bei Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit diskutiert. Im Mittelpunkt der Debatte steht Nuri Sahin. Die Maßnahme des Trainers, in der 55. Minute trotz einer 2:0-Führung durch eine Auswechslung des Angreifers Jamie Gittens für Abwehrspieler Waldemar Anton auf eine defensive Taktik mit Fünferkette umzustellen, brachte ihm vor allem im Netz viel Kritik ein. «Heute tut es weh, weil mehr drin war. Die 2. Halbzeit war extrem bitter», gestand der Coach.

Die Entscheidung des Fußball-Lehrers sorgte für einen markanten Bruch im bis dahin starken Spiel der Borussia. Gerade einmal sieben Minuten später hatte Real durch die Treffer des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger (60.) und Vinicius Junior (62.) ausgeglichen. Weitere Treffer von Lucas Vásquez (83.) und Vinícius Júnior (86./90.3.) besiegelten die Dortmunder Schlappe. Sahin setzte sich gegen die Kritik zur Wehr: «Natürlich, wenn du verlierst, ist die Umstellung nicht richtig, kann man sagen. Ich glaube aber nicht, dass es an dem Systemwechsel lag, sondern daran, dass wir keinen Zugriff mehr hatten und vorne nicht die Pressing-Momente.»

Auch nach Einschätzung von Sebastian Kehl hatte der Einbruch weniger mit der taktischen Umstellung des Trainers, als vielmehr mit der Einstellung der Profis zu tun. «Jetzt über taktische Dinge zu reden, macht keinen Sinn, weil wir uns in der 2. Halbzeit grundsätzlich nicht mehr so verhalten haben wie in der 1. Halbzeit. Es war eine Überlegung wert, durch die Fünferkette die Seiten zu doppeln, um Eins-zu-eins-Duelle mit Vinicius und Rodrygo zu vermeiden», kommentierte der Sportdirektor.

Gregor Kobel machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, verkniff sich aber Kritik an der geänderten Taktik: «Die Auswechslungen sind nicht mein Thema. Aber es fühlt sich direkt nach dem Spiel kacke an. Du kriegst hier fünf Dinger rein. Wir müssen besser verteidigen, wir bekommen zu viele Tore», klagte der BVB-Torhüter.