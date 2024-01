Taktiktafel statt Mikrofon: Rivers wieder Basketball-Coach

Doc Rivers gibt seinen Expertenjob auf und wird wieder Basketball-Trainer in der NBA. Der Routinier soll einen Titelkandidaten zur Trophäe führen.

ARCHIV – Doc Rivers gibt seinen Expertenjob auf und wird wieder Basketball-Trainer in der NBA. Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Milwaukee (dpa). Basketball-Routinier Doc Rivers ist zurück im Trainerjob und soll in der nordamerikanischen Profiliga NBA die Milwaukee Bucks zum Titel führen. Der 62-Jährige folgt bei den Bucks auf Adrian Griffin, wie der Club von Starspieler Giannis Antetokounmpo mitteilte.

Rivers, der zuvor bei den Boston Celtics, den Los Angeles Clippers und den Philadelphia 76ers gearbeitet hat, soll an diesem Samstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Sein Debüt soll er nach Informationen von ESPN aber noch nicht an diesem Samstag, sondern erst am Montag beim Gastspiel bei Meister Denver Nuggets geben.

Bei seinem Sender ABC war Rivers bereits vor Tagen verabschiedet worden. Seit dieser Spielzeit bildete er mit dem Moderatoren-Duo Mike Breen und Doris Burke eine Crew. Als Rivers am vorigen Mittwoch beim Spiel Dallas gegen Phoenix nicht mit dabei war, zählte Breen vor Spielbeginn die Ausfälle auf und sagte scherzhaft: «Für ABC und ESPN fehlt Doc Rivers. Unser lieber Freund hat sich entscheiden, dass NBA-Experte ein zu harter Job ist. Er hat sich deshalb für einen einfacheren Job entschieden. Nämlich als NBA-Trainer nach einem Titel zu jagen.»

Rivers holte 2008 die Meisterschaft mit den Celtics. Die Bucks waren 2021 Titelgewinner und gelten mit ihrem Team um Antetokounmpo und Damian Lillard als einer der großen Favoriten.