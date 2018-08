Taifun beschert Südjapan heftige Regenfälle

Tokio

Ein Taifun hat den Süden Japans mit heftigen Regenfällen und starken Windböen überzogen. In mehr als 20 000 Haushalten auf Inseln und Teilen der südlichen Hauptinsel Kyushu fiel zeitweise der Strom aus. Der Wirbelsturm „Soulik“ mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Kilometern in der Stunde nahe seines Zentrums war über Nacht durch die Region gezogen. Am Donnerstag nahm der 19. Taifun der Saison über dem Ostchinesischen Meer Kurs auf die koreanische Halbinsel.