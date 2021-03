Tätlicher Angriff auf offener Straße – Hinweise erbeten

Am Montagabend war eine junge Frau gegen 22:35 Uhr fußläufig in der Ringstraße unterwegs.

In Höhe des Parkplatzes an der Einmündung der Schulstraße pfiffen ihr 2 Männer hinterher. Als sie hierauf nicht reagierte, wurde sie plötzlich von den Männern geschlagen und getreten. Nach der Attacke flüchteten die Täter. Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.



