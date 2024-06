Berlin

EM in Belgrad

Synchron-Schwimmen: EM-Gold und Silber für Deutschland

Von dpa

i ARCHIV - Das deutsche Team holt bei der EM in Belgrad in der Kategorie Acrobatic Routine das erste deutsche EM-Gold überhaupt. Foto: Art Service/PAP/dpa

Das deutsche Synchronschwimm-Team hat bei den Europameisterschaften in Belgrad einen historischen Erfolg gefeiert. In der Acrobatic Routine sicherte sich das Team mit Klara Bleyer, Susana Rovner, Solène Guisard, Maria Denisov, Amélie Blumenthal Haz, Daria Tonn, Daria Martens und Frithjof Seidel den ersten Titel für den Deutschen Schwimm-Verband in der 50-jährigen EM-Geschichte dieser Sportart.