Schaulustige warten in Liegestühlen unter Sonnenschirmen auf die Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerkes. Das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld war von 1982 bis 2015 in Betrieb. Die Anlage durfte nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 zwar wieder hochfahren, am 27. Juni 2015 war dann aber endgültig Schluss. Seit 2018 wird das Kraftwerk zurückgebaut. (zu dpa: «Symbole einer Hochrisikotechnologie nur noch ein Schuttberg») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA