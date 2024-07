Die Schülerin Aleshanee Westhoff zeigt im Anschluss an offizielle Einweihung auf dem Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen das Ortsschild «Swiftkirchen» zu Ehren der Musikerin Taylor Swift. Mitte Juli kommt Musik-Superstar Taylor Swift zu Konzerten nach Gelsenkirchen. Aleshanee schlug in einer Petition vor, die Stadt während des Aufenthalts der Sängerin umzubenennen - in «Swiftkirchen». Es sollen weiter Schilder im Ortsgebiet aufgehängt werden. (zu dpa: ««Swiftkirchen»-Schild kommt ins Haus der Geschichte») Foto: Bernd Thissen/DPA