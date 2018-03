SV Roßbach braucht den ersten Sieg

Kein Teaser vorhanden

Youngster Alexander Becker (rotes Trikot, Zweiter von links) hat sich nach seiner Einwechslung in Betzdorf für die Roßbacher Anfangsformation im ersten Heimspiel der neuen Saison empfohlen. Das Foto zeigt eine Spielszene der Partie gegen den SV Gonsenheim im Mai diesen Jahres (5:2).

Foto: Jörg Niebergall

Es ist für die Teams bereits am zweiten Spieltag ein richtungweisendes Spiel, da beide mit einer Niederlage starteten. Bei einer erneuten Schlappe wäre der Verlierer für die kommenden Wochen zunächst im unteren Tabellendrittel platziert. "Ich erwarte eine Trotzreaktion meiner Mannschaft. Wir hatten eine tolle Vorbereitung. Doch in Betzdorf gab es mehr Schatten als Licht. Erst nach gut 60 Minuten waren wir einigermaßen im Spiel. Das darf nicht mehr passieren", appelliert der SVR-Spielertrainer Thomas Esch an seine Mannschaft.

Besonders das Defensivverhalten hat Esch total missfallen. Esch zieht alle Mannschaftsteile mit in die Schuldfrage ein. "Es wäre zu einfach, die Fehler nur in der Viererkette zu suchen", sagt der Roßbacher Coach. Aus diesem Grund überlegt er, einige Veränderungen in der Anfangsformation vorzunehmen. Dort wird sich dieses Mal mit Sicherheit "Pokalheld" Alexander Becker wiederfinden. Nach seiner Einwechslung fand Roßbach in Betzdorf erst zu seinem Spiel. Becker gewann nicht nur am Boden, sondern auch im Luftkampf fast alle Zweikämpfe und drängte immer wieder nach vorne. "So stelle ich mir einen echten Sechser vor", stellte Esch Becker und Torwart Stefan Linnig am ersten Spieltag ein gutes Zeugnis aus.

An diesem Samstag soll die ganze Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen, obwohl in Person von Dominick Müller erneut ein Stammspieler neben den Langzeitverletzten ausfallen wird. "Wir spielen zu Hause. Da waren wir bis jetzt immer eine Macht", sagt Esch. Aber es wird nicht einfach für die Wiedtaler. Auch Elversberg II ist ein angeschlagener Boxer. Die Saarländer führten gegen Völklingen bereits mit 2:0, ehe sie am Ende beim 2:3 mit leeren Händen dastanden. Besonders die gefährlichen Standards über Rouven Weber bereiten Esch Kopfschmerzen. Zudem befürchtet "Eschi" einige personelle Überraschungen beim Gegner, da die erste Mannschaft der Saarländer in der Regionalliga Südwest spielfrei ist. "Das ist wie eine große Wundertüte. Da kann gegen uns eine völlig neu formierte Mannschaft auflaufen", glaubt Esch an Verstärkungen von oben. Doch egal wer bei Elversberg II spielt oder nicht, die drei Punkte sollen in Roßbach bleiben. "Davon bin ich fest überzeugt. Das Spiel in Betzdorf muss die Ausnahme bleiben."

Von unserem Mitarbeiter Ludwig Velten

So will Roßbach spielen

Linnig – Rombach, Mund, Krämer, Kröner – Bernard, Alexander Becker – Canizales, Esch, Kadiata – Schnug.