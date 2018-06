Superstar-Duelle zu Beginn der WM-Achtelfinalspiele

Moskau

Mit den ersten Achtelfinalspielen bricht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die Zeit der Superstar-Duelle an. Frankreich gegen Argentinien – das bedeutet auch Antoine Griezmann gegen Lionel Messi. Messis Argentinier waren vor vier Jahren im Endspiel der diesmal schon gescheiterten DFB-Auswahl unterlegen. Beim Duell von Europameister Portugal gegen Uruguay treffen am Abend die Torjäger Cristiano Ronaldo und Luis Suárez aufeinander. Es könnte ebenfalls eine hart geführte Begegnung werden.