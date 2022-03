Superstar Tom Brady verkündet Comeback in NFL

Tom Brady hat doch noch nicht genug vom Football. Der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL verkündet sein Comeback und will auch in der kommenden Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen.

Tampa (dpa). Footballstar Tom Brady hat sein Comeback angekündigt und der NFL ihre größte Attraktion zurückgegeben. Nur 40 Tage nach seinem Rücktritt am 1. Februar machte der 44 Jahre alte Quarterback einen Rückzieher.

«In den vergangenen beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz noch immer auf dem Feld ist und nicht auf der Tribüne», schrieb der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte auf seinen Social-Media-Kanälen. «Diese Zeit wird kommen. Aber nicht jetzt.»

«Unfinished business»

Er werde seine 23. Saison in der Liga wieder für die Bucs spielen, mit denen er vor zwei Jahren den Super Bowl gewann und in der vergangenen Saison auf dem Weg dorthin in den Playoffs am späteren Champion Los Angeles Rams scheiterte, kündigte Brady an. Er schrieb von «unfinished business», was so viel bedeutet wie: Es gibt noch etwas zu erledigen. «Totale Begeisterung», empfand Buccaneers-Trainer Bruce Arians nach Angaben von NFL-Journalist Ian Rapoport.

Auch die deutschen NFL-Fans haben Grund zur Freude: Die Tampa Bay Buccaneers stehen bereits als eines der beiden Teams fest, das in München das erste NFL-Spiel in Deutschland bestreiten wird. Gegner und Termin sind noch nicht bekannt, Brady aber wird wohl nun dabei sein.

Absoluter Topstar

Dass der Spielmacher sportlich noch immer zu den absolut besten zählt und sein Alter ihn zwar langsamer, aber nicht weniger gefährlich gemacht hat, bewies er in der vergangenen Saison. Niemand in der Liga hatte so viele Pass-Yards (5 316), Touchdown-Pässe (43), erfolgreiche Pässe (485) und Passversuche (719) wie der aus Kalifornien stammende Musterprofi.

