Superstar Neymar fehlt Brasilien gegen Venezuela

Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 09:28 Uhr

Der 28 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain war zwar trotz eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel zum Spiel in Sao Paulo angereist, von Chefcoach Tite aber nicht für das Match nominiert worden. Ob Neymar zur Partie am Dienstag in Uruguay antreten kann, scheint gleichfalls fraglich.

Neymar hatte sich die Verletzung Ende Oktober in der Champions-League-Partie bei Basaksehir Istanbul zugezogen und fehlte deshalb zuletzt auch bei der 1:2-Pleite gegen RB Leipzig. Laut Teamarzt Rodrigo Lasmar habe Neymars Genesung aber Fortschritte gemacht.

Zuvor hatte Nationaltrainer Tite weitere Ausfälle kompensieren müssen. Ex-Bayer Philippe Coutinho fehlt verletzungsbedingt ebenso wie Fabinho vom FC Liverpool und Rodrigo Caio von Flamengo Rio de Janeiro. Casemiro, Eder Militao und Gabriel Menino müssen wegen positiver Corona-Tests passen.

Brasilien hatte seine ersten beiden Spiele in der WM-Qualifikation gegen Bolivien (5:0) und Peru (4:2) gewonnen. In Peru hatte Neymar drei Treffer beigesteuert.

© dpa-infocom, dpa:201113-99-319011/3