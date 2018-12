Washington

Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben sich am letzten Vorrundenspieltag für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann bei den Washington Redskins klar 24:0. Quarterback Nick Foles warf zwei Touchdown-Pässe. Mit 25 gefangenen Pässen am Stück konnte der 29-jährige Spielmacher zudem den NFL-Rekord für die meisten gefangenen Passversuche in Folge einstellen.