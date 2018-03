Aus unserem Archiv

Köln

Schlechte Nachricht für Naschkatzen: Schokolade, Eis und Kekse werden in diesem Jahr teurer. Grund sind hohe Preisschwankungen im Einkauf, teilte der Einzelhandelsverband in Köln mit. Sorgen bereite der Branche vor allem der stark gestiegene Preis für den wichtigen Rohstoff Kakao, heißt es vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Wie hoch die Preise genau klettern werden, ist aber noch nicht klar. An diesem Sonntag beginnt in Köln die Internationale Süßwarenmesse.