Süle beim FC Bayern glücklich über „zwei Idioten“

München (dpa). Die lauten „Süüüle, Süüüle“- Rufe von den Tribünen verdankte der abermals mit viel Lob bedachte Innenverteidiger des FC Bayern München nicht nur seiner starken Leistung.

„Niki hat gesagt, es war alles Familie aus Frankfurt“, erzählte Trainer Julian Nagelsmann mit einem Lächeln. Die Verwandten des Fußball-Nationalspielers dürften sich ganz besonders auf diesen Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) freuen: Dann trifft Niklas Süle auf Eintracht Frankfurt, den Jugendverein aus seiner Geburtsstadt.

Süle, der unter Trainer Niko Kovac und nach einem Kreuzbandriss eine sehr schwierige Zeit beim FC Bayern durchmachte, hat unter seinem früheren Hoffenheim-Förderer Nagelsmann eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. „Er ist einer, der im europäischen Top-Regal spielt“, lobte Coach und Kritiker Nagelsmann, der den Abwehrhünen nach dessen Frankfurter Lehrjahren einst umschulte.

Gelernter „Zehner“

„Man vergisst manchmal, dass er bei Eintracht Frankfurt ein Zehner war und ein gelernter Zehner ist“, erinnerte Nagelsmann, der aber eine andere Idee mit Süle hatte. Von ihm und Co-Trainer Xaver Zembrod sei der Profi erst ins defensive Mittelfeld auf die Sechs und später in die Verteidigung versetzt worden. „Da hat er ein halbes Jahr gebraucht und gedacht, was machen die zwei Idioten mit mir“, scherzte Nagelsmann: „Heute ist er, glaube ich, sehr glücklich darüber.“

Nachdem schon viel über eine Trennung des bis 2022 an den FC Bayern gebundenen Süle spekuliert wurde und immer wieder der Name Antonio Rüdiger (FC Chelsea) als möglicher Münchner Zugang fällt, bleibt die Zukunftsfrage spannend. Süle soll keine Eile für eine Entscheidung sehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte kürzlich, dass es in dieser Frage nichts Neues gebe. Dem 1995er Jahrgang um Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry wird eine besondere Rolle für eine große Bayern-Ära zugewiesen. Kimmich und Goretzka verlängerten langfristig, Gnabry konnte zuletzt noch „nichts Konkretes“ sagen.

Neuer macht Werbung für Süle

Und Süle? „Die Fans mögen ihn und sie wollen, dass er weiter Spieler des FC Bayern bleibt“, sagte Manuel Neuer. Der Kapitän befürwortete, dass nicht etwa Doppeltorschütze Robert Lewandowski, sondern beim 5:0 gegen Kiew ein Defensivspezialist bejubelt wurde. „Ich glaube, jeder Spieler aus den eigenen Reihen hat sich darüber gefreut, dass mal ein Abwehrspieler mit Sprechchören im Stadion gefeiert wurde.“

Süle steht in der Fangunst schon lange weit vorne. Er hat einfach schon als Typ das Zeug zum Publikumsliebling. Und nachdem ihn nicht wiederholte Verletzungen ausbremsen, ist der 26-Jährige endlich auch wieder konstant im Spielrhythmus.

Der gestiegene sportliche Stellenwert lässt sich auch an Statistiken ablesen. In neun von zehn Spielen stand der in dieser Saison als Innen- und Außenverteidiger eingesetzte Süle in der Startformation und hat dort mit die meisten Ballkontakte. Er glänzt nicht nur im Kerngeschäft Abwehrarbeit, sondern auch mit offensiven Akzenten.

„Er nimmt eine gute Entwicklung und macht es professionell, auch das Drumherum“, berichtete Nagelsmann. „Er hat immer noch unglaublich viele Schritte, damit man, wenn alles normal läuft, den Niki in drei, vier Monaten nicht mehr erkennt, wie er vor einem halben Jahr war.“

Stellenwert auch im DFB-Team gestiegen

Auch im Nationalteam, in dem er zwischenzeitlich Reservist war, ist er unter Hansi Flick wieder höher im Kurs. Er ist unter dem neuen Bundestrainer wieder ein Fixpunkt in der DFB-Abwehr. „Niklas hat wahnsinnige Qualitäten, und die brauchen wir dann, wenn er 100 Prozent fit ist“, hob Flick schon während seiner Zeit als Bayern-Coach hervor. Den „100 Prozent“ kommt Süle immer näher.

