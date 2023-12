Verkehr

Wiesbaden

Südliche Salzbachtalbrücke ab 18. Dezember für Verkehr frei

Die südliche Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden wird am späten Nachmittag des 18. Dezembers für den Verkehr freigegeben. Dann werde erstmals der Verkehr über die neue Brücke rollen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch. Es würden dann wieder je zwei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt und Rüdesheim zur Verfügung stehen. In Richtung Frankfurt sollen ab spätestens 17 Uhr «alle Fahrbeziehungen» zur Verfügung stehen.