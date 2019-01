Südbayern versinkt im Schnee – Flugverkehr beeinträchtigt

München

Andauernde Schneefälle haben vor allem den südlichen Teil Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt. Für den Alpenrand und den Bayerischen Wald gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus: Es werden weiterhin heftige Schneefälle und auch Schneeverwehungen erwartet. Bis Montag könnte es auch in tieferen Lagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben. In den Bergen herrschte verbreitet große Lawinengefahr. Am Münchner Flughafen führte der Schnee schon am Vormittag zu Beeinträchtigungen.