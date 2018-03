Südafrika-Planungen: Heimkino und Familienhotel

Teammanager Oliver Bierhoff hat den 27 WM-Kandidaten einen ersten Überblick über die interne Planung des Turniers im Sommer in Südafrika gegeben.

Vor allem für das Programm «Family and Friends» – die Mitreisemöglichkeit für Familien und Freund der Spieler – benötigt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schnelle Rückmeldungen. Der DFB hat für die Frauen und Kinder der WM-Spieler in unmittelbarer Nähe des Teamquartiers in der Nähe von Pretoria ein Hotel vorgebucht. Angesichts der besonderen Situation und vor allem der Sicherheitslage in Südafrika hatten allerdings bereits mehrere Spieler angekündigt, auf eine familiäre Begleitung zu verzichten.

Der in Stuttgart vorgestellte neue DFB-Premiumsponsor Sony soll mit dafür sorgen, einen Lagerkoller im DFB-Hotel Velmoré zu verhindern. Der Electronic-Konzern könnte ein eigenes Heimkino einrichten und die Spieler mit Fotoapparaten ausstatten. Zudem soll geprüft werden, ob den Trainern ein neues System zu Spielanalysen in 3D zur Verfügung gestellt werden kann. Die neue Partnerschaft von Sony und dem DFB läuft über zwei Jahre bis Ende 2012. Der neue Sponsor will sich auch im Nachwuchs- und Amateurbereich engagieren.