Tokio

Nach dem heftigen Taifun «Talas» haben die Rettungskräfte in Japan die Suche nach Vermissten fortgesetzt. Nach neuesten Angaben kamen mindestens 26 Menschen in Folge der schweren Überschwemmungen und Stürme ums Leben. Die Opferzahl könnte jedoch nach Angaben der Einsatzkräfte unter anderem in der Gegend der Kii-Halbinsel, südlich von Osaka, weiter steigen. Hochwasser, Erdrutsche und eingestürzte Brücken behinderten die Arbeit der Retter. Noch würden 54 Menschen vermisst, meldeten lokale Medien.