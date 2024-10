Stuttgart

Sicherheit als Beifahrer

«Submarining»: Falsches Sitzen im Auto kann tödlich enden

Von dpa/tmn

i Sicher unterwegs im Auto: Eine falsche Sitzposition im Auto kann im Unfall schwere Verletzungen verursachen. (zu dpa: ««Submarining»: Falsches Sitzen im Auto kann tödlich enden») Foto: Laura Ludwig/DPA

Nicht nur wer am Steuer sitzt, kann mit seinem Verhalten für Sicherheit im Auto sorgen. Auch als Beifahrer hat man sein Schicksal ein wenig selbst in der Hand. Das fängt beim richtigen Sitzen an.