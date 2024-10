Stuttgarts Undav für Topspiel gegen Bayern wohl wieder fit

Gute Nachricht für den VfB: Der leicht verletzte Stuttgarter Torjäger Deniz Undav soll am Donnerstag wieder ins Training einsteigen und zwei Tage später im Süd-Gipfel gegen die Bayern auflaufen.

Stuttgart (dpa). Der VfB Stuttgart kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München mit dem zuletzt angeschlagenen Torjäger Deniz Undav planen. Der 28-Jährige werde am Donnerstag voraussichtlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und für den Süd-Gipfel wieder zur Verfügung stehen, teilte der VfB mit. Undav fehlte am Montag beim 1:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande wegen muskulärer Beschwerden.

«Er hat ein bisschen Adduktoren-Probleme, es ist nichts Strukturelles. Aber ich habe auch ein bisschen Verantwortung, die Jungs für ihre Vereine zu schützen», sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF über das Fehlen des Angreifers im Klassiker gegen Oranje in München. Undav hatte im Nations-League-Spiel zuvor in Zencia gegen Bosnien-Herzegowina beide Tore zum 2:1 erzielt.

