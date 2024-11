El Bilal Touré spielt sich in Stuttgart zunehmend in den Fokus. Coach Sebastian Hoeneß lobt ihn vor der Partie in Leverkusen. Und direkt danach steht für den Angreifer schon das nächste Highlight an.

Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - Holstein Kiel, 8. Spieltag, in der MHPArena. Stuttgarts El Bilal Toure jubelt nach dem Tor zum 2:0. (zu dpa: «Stuttgart in Leverkusen: Wird Touré wieder zum Trumpf?») Foto: Marijan Murat/DPA

Stuttgart (dpa). Der VfB Stuttgart setzt im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen auch auf die Qualitäten seines zuletzt so starken Neuzugangs El Bilal Touré. Der Nationalstürmer Malis habe es sich «zu 100 Prozent verdient», wieder zu spielen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Auftakt des 9. Spieltags der Fußball-Bundesliga heute Abend (20.30 Uhr/DAZN).

Touré war im Sommer auf Leihbasis vom italienischen Club Atalanta Bergamo und in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt gekommen. Der 23-Jährige sei in einer «sehr guten Form», meinte Hoeneß. Gegen Juventus Turin (1:0) erzielte Touré vorige Woche den späten Stuttgarter Siegtreffer, gegen Holstein Kiel (2:1) traf er vergangenen Samstag erneut und bereitete ein weiteres Tor vor. Im Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) am Dienstag wurde der Angreifer geschont. Er sei nun also «frisch und ausgeruht», sagte Hoeneß.

Touré sei «schnell, beweglich und gut am Ball», so der Stuttgarter Coach. «Er kann jeder Verteidigung Probleme machen – auch der von Leverkusen.» Der VfB reist als Tabellenachter zum deutschen Meister und Pokalsieger, der aktuell Dritter ist. Kommende Woche treffen die Schwaben in der Königsklasse dann auf Tourés Stammverein Bergamo.