Sturzschutz mit Zusatzfunktion – Fahrradhelm Abus Hud-Y Ace

SP-X/Wetter (Ruhr). Mit dem Hud-Y Ace bringt Abus im Frühjahr 2022 einen stylischen Fahrradhelm mit Sicherheitsplus auf den Markt. Der Kopfschutz zeichnet sich durch große glatte Flächen und drei große Lüftungsschlitze aus. Zwei verlaufen parallel in Längsrichtung auf der Oberseite, einer quer auf der Rückseite. Letzterer bietet zugleich eine magnetische Aufnahme für den breiten LED-Rücklichtstreifen, der sich zum Laden per Micro-USB abnehmen lässt. Die Leuchtzeit der Batterie gibt Abus mit 13 Stunden an, vier verschiedene Leuchtmodi sind wählbar.

Der Helm soll leicht anpassbar und komfortabel sein. Unter den Ohren teilt sich der Rie-men an einem Trivider genannten Bauteil, das eine optimale Passform ohne eigenstän-diges Verstellen garantieren soll. Die einhändig bedienbare Fidlock-Kinnschnalle schließt magnetisch. Eine weitere Besonderheit ist ein integrierter Flipflop-Schirm, der sich als Schutz vor Sonne oder Regen ausklappen lässt.

Den Hud y Ace wird in sieben Farben und zwei Größen (M und L) zum Preis von rund 140 Euro erhältlich sein.

