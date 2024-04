Ramsau

Unfall

Sturz in die Tiefe: 20-Jähriger stirbt am Watzmann

Von dpa

Ein Bergsteiger ist bei einem Unfall am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Der 20-Jährige und seine zwei 19 und 24 Jahre alten Begleiter waren im Abstieg von der Südspitze über ein Schneefeld abgerutscht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die dreiköpfige Gruppe aus Rheinland-Pfalz verlor demnach die Kontrolle und stürzte mehrere Hundert Meter über eine steile Felswand ab. Der 20-Jährige aus Thalhausen im Landkreis Neuwied überlebte den Sturz am Mittwochnachmittag nicht. Die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt.