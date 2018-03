Aus unserem Archiv

Coesfeld

In Nordrhein-Westfalen hat das Orkantief «Xynthia» bereits zwei Menschen das Leben gekostet. Auf der B54 kam am frühen Abend eine 70-jährige Autofahrerin aus Ascheberg im Münsterland um, als ein Baum auf ihren Wagen fiel und das Fahrzeug in einen Graben rutschte. Zuvor war in Pulheim eine Joggerin von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Außerdem starben bisher ein Wanderer in Hessen und ein Autofahrer im Schwarzwald durch umstürzende Bäume.