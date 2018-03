Sturm und Tauwetter behindern Wintersport in Deutschland

In den deutschen Mittelgebirgen leiden einige Wintersportgebiete unter Tauwetter. Vor allem Loipenspuren sind oft nicht mehr befahrbar. Gute Pistenbedingungen herrschen hingegen in Österreich.

Während die Zugspitze für Skifahrer eine sichere Adresse bleibt, setzt manchen Skigebieten in den Mittelgebirgen das Tauwetter zu.

Foto: Angelika Warmuth/dpa

München (dpa/tmn). Stürmisches Wetter und warme Temperaturen haben die Wintersportbedingungen in Deutschland verschlechtert. Die Schneeverhältnisse in den Mittelgebirgen seien unterschiedlich, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit.

Lifte laufen zumindest im Bayerischen Wald, im Fichtelgebirge und im Schwarzwald, wo auch Langlauf möglich ist. Allerdings ist die Zahl der gespurten Loipenkilometer vielerorts gesunken.

In Österreich ist die Lage besser: Dort herrschen laut VDS beste Wintersportverhältnisse. Alle Skigebiete seien offen. Stürme könnten jedoch auch hier zu vorübergehenden Schließungen von Liften führen. Gut befahrbar seien die Pisten in der Schweiz. Meist mehr als ein Meter Schnee liegt in den französischen Skigebieten.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:

Garmisch-Partenkirchen 35/150/15 Zugspitze -/280/- Sudelfeld 30/105/40 Reit im Winkl 51/165/84 Fellhorn-Kanzelwand 30/120/58 Nebelhornbahn Oberstdorf 30/125/18 Feldberg/Schwarzwald 20/90/27,5 Skiliftkarussell Winterberg 30/30/- Wurmberg/Harz 5/35/- Fichtelberg/Erzgebirge 60/60/31

Schneehöhen in Österreich:

Turracher Höhe 115/130/13 Ramsau/Dachstein – Ski amade 50/90/150 Kitzsteinhorn Kaprun 30/335/46 Saalbach Hinterglemm Leogang 60/150/23 Kirchdorf/Kitzbüheler Alpen 40/60/130 Planai – Schladming 80/120/- Stubaier Gletscher/Stubaital 70/280/- Ischgl 40/110/20,3 Mayrhofen – Zillertal 0/120/- Tux – Finkenberg 110/210/14 Sölden 117/279/- Kaunertaler Gletscher 280/297/26,5 Stuben am Arlberg 150/210/- Silvretta Montafon 70/195/-

Schneehöhen in der Schweiz:

Adelboden 25/129/7 Zermatt 50/180/6 Flims Laax 55/295/37 Davos Klosters 66/170/76 4 Vallées 50/195/5

Schneehöhen in Italien:

Alta Badia 60/160/10 Ortler Skiarena 55/165/- Kronplatz 15/58/5

Schneehöhen in Frankreich: