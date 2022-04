Nico Sturm hat in seinem achten Spiel für die Colorado Avalanche seinen ersten Scorer-Punkt erzielt. Beim 3:2-Sieg über die Pittsburgh Penguins ließ der Deutsche seine Klasse aufblitzen.

New York (dpa). Ende des zweiten Drittels spielte Sturm, der Mitte März per Trade von den Minnesota Wild gekommen war, den Puck aus dem eigenen Drittel und bediente Alex Newhook. Der legte auf Alex Aube-Kubel ab, der die 2:1-Führung erzielte. Mit dem Sieg festigt Avalanche ihre Tabellenführung in der Western Conference.